Mick Micheyl, artiste protéiforme, sculptrice de la chanson française

Nous sommes en 1950, l’industrie du disque est en plein essor, cette chanson, qui connaît aussi un certain succès, propulse Mick Micheyl au rang des artistes à suivre. Elle bénéficie d’un avantage majeur, comme beaucoup d’artistes de cette époque, elle a pu observer la transition qui se faisait en écriture et interprétation de chanson francophone avant d’elle-même s’inscrire dans son histoire.

Mick Micheyl se tournera vers le métier de productrice de télévision dans les années 1960, elle révélera des artistes comme Dave ou Daniel Guichard.

Et puis en 1974, elle arrête tout pour retourner à ses premiers amours, les arts plastiques, et elle devient sculptrice. Une sculptrice connue et reconnue, elle crée ses peintôles, des gravures sur acier qui seront saluées tout au long de sa vie.

Aujourd’hui son nom est un peu effacé dans le monde de la chanson et pourtant, elle est l’auteure compositrice d’une chanson qui, elle aussi, perpétue un archétype de la chanson parisienne. C’est celui du gavroche, du gamin sans le sou qui se faufile dans la capitale française, et ce titre "Un gamin de Paris" est tellement représentatif, et creuse un cliché attendu à l’international, qu’il aura été repris par les vedettes de la représentation du Montmartre : Yves Montand, Patachou, Francis Linel ou encore Mouloudji.

Tout y est, le pom pom pom du bal musette, l’accordéon, les rues en pente, (on est à deux doigts de décrocher un porte-clefs tour Eiffel en la chantant).

Mick Micheyl la chantera toute sa vie, ce sera son tube ultime, ce que cette multi-artiste, révélatrice, sculptrice, productrice, actrice et chanteuse laissera en héritage au patrimoine de la chanson…

"Un gamin de Paris" de et par Mick Micheyl en 1951 sur le disque du même nom, c’était dans l’air du temps… Ça l’est toujours…