Mick Mars dit que les membres de Mötley Crüe ne lui ont pas parlé pendant la tournée 2022

Alors que la querelle juridique entre Mötley Crüe et Mick Mars se poursuit, le guitariste s’est ouvert sur l’étendue du fossé qui le sépare de ses anciens amis.

Mick Mars n’a pas mâché ses mots concernant son départ sans cérémonie du groupe, reprochant à Nikki Sixx et aux autres de l’avoir forcé à partir et d’avoir réduit sa part de profit dans le processus. Dans une interview accordée à Rolling Stone, le musicien a déclaré qu’ils ne lui avaient pas adressé la parole tout au long de l’année 2022 – y compris pendant la totalité de la tournée des stades du groupe avec Def Leppard – jusqu’à ce qu’il se retire en octobre.

"Personne ne m’a parlé en 2022", explique-t-il. "La plupart du temps, j’avais l’impression de jouer tout seul. Vous savez comment on peut être dans une foule de gens et se sentir seul ? C’est ce que j’ai ressenti pendant toute la tournée. Je me suis senti utilisé, triste et inférieur. Lorsque nous avons joué le dernier concert [à Las Vegas le 9 septembre 2022], je me suis senti soulagé. Une grande partie de la pression avait disparu. Mais j’étais très blessé émotionnellement. Ce n’étaient pas des blessures superficielles. C’était des blessures profondes, de celles dont on ne se remet pas."

Il a ensuite parlé de sa bataille juridique avec Mötley Crüe, affirmant que le procès n’est pas seulement motivé par l’argent : il s’agit de préserver son héritage en tant que membre du groupe depuis des décennies.

"Laissez-moi juste prendre ma retraite et avoir mon héritage", a-t-il déclaré. "Je ne veux pas faire un drame. Je veux être un putain de mec heureux. Mais qu’est-ce qu’on me tend ? Des assiettes de merde. Je n’en veux pas. J’en ai marre de ces conneries. Laissez-moi avoir mon héritage pour que je puisse profiter de ce que j’ai fait."

Il poursuit : "Je possède un quart, ou même la moitié, je n’en suis pas sûr, de Mötley Crüe Inc. qui se répercute sur toutes les autres entités de Mötley Crüe. Je ne demande pas un bras droit ou un bras gauche. Mais bon sang, je n’ai jamais vu quelqu’un devoir subir cette merde quand il veut prendre sa retraite. Je ne suis pas un employé de Mötley Crüe. J’en suis le propriétaire."

D’après Mick Mars, les ponts ont été brûlés entre lui et ses compagnons de longue date, à tel point qu’il pense qu’ils seraient tous "d’accord" s’il ne leur parlait plus jamais.

"Je pense que nous serions tous d’accord avec cela", confie-t-il. "Et je ne parle pas seulement de moi avec eux. Je veux dire qu’ils sont ensemble. Je n’ai pas l’intention de faire des funérailles. Si c’était le cas, je pense qu’ils viendraient peut-être par courtoisie. Mais pour moi, il n’y a pas d’enterrement. Il n’y a rien."

Mick Mars, qui a récemment fêté ses 72 ans, pense d’ailleurs qu’il va "probablement vivre encore sept ou huit ans".

Mötley Crüe a depuis remplacé Mick Mars par John 5, membre de Rob Zombie de longue date. La nouvelle formation vient de jouer dans un club intimiste à Londres, et se lancera dans une tournée américaine avec Def Leppard le mois prochain.

Mötley Crüe reprendra la partie américaine de sa tournée le mois prochain avec Def Leppard en tête d’affiche et Alice Cooper en invité spécial. Ils sont passés par la Belgique en juin dernier dans ce même cadre.

Le groupe pourrait d’ailleurs prolonger sa tournée l’an prochain.

"Nous allons terminer. Nous avons huit concerts aux États-Unis après [notre tournée européenne actuelle avec DEF LEPPARD]. Ensuite, nous irons en Australie et au Japon. Ensuite, nous ferons… Je pense que nous retournerons en studio pour quelques chansons supplémentaires. Ensuite, nous annoncerons une nouvelle tournée des stades pour l’été prochain. Nous ne savons pas encore qui en fera partie, mais il y aura une autre tournée ", a expliqué le chanteur Vince Neil dans une nouvelle interview avec The Music Universe.