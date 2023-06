Mick Mars de Mötley Crüe : "Je vais probablement vivre encore sept ou huit ans"

L’ancien guitariste de Mötley Crüe, Mick Mars, qui a récemment fêté ses 72 ans, pense qu’il va "probablement vivre encore sept ou huit ans". Ce n’est là qu’un des sujets sur lesquels le musicien s’est ouvert dans une nouvelle interview avec le Rolling Stone, abordant également sa bataille juridique avec le groupe, son prochain album solo, et bien plus encore.

Mick Mars a récemment vendu ses droits d’édition, assurant ainsi sa liberté financière pour le reste de sa vie. En révélant cette nouvelle, il a également expliqué avoir mis un terme à son espérance de vie. "J’ai vendu mes droits d’édition", a-t-il déclaré. "L’accord vient d’être finalisé. Maintenant, je peux me détendre et je n’ai plus à m’inquiéter de rien, puisque, comme je l’ai dit, je vais probablement vivre encore sept ou huit ans."

Pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, Mick Mars a souffert d’une maladie osseuse dégénérative, la spondylarthrite ankylosante, qui a défiguré son corps. "Je ne vais pas vivre jusqu’à 85 ou 90 ans, j’en ai le sentiment", poursuit-il. "Je n’en ai pas envie non plus. Mon cerveau ne veut pas que ce corps moche et détraqué continue à vivre. J’aimerais pouvoir retirer les informations de mon cerveau, les mettre sur une puce et les transférer à quelqu’un d’autre, ou à un robot. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent là-haut".

Le guitariste a ajouté qu’il aimerait être incinéré à sa mort, et aussi : "Je veux qu’ils emmènent [mes restes] dans un avion et qu’ils le déposent au centre du Triangle des Bermudes. Je veux que les gens puissent dire : "Mick Mars est perdu dans le Triangle des Bermudes"".

Outre le sujet morbide de la mort, Mick Mars a parlé de sa séparation avec Mötley Crüe, accusant le groupe de l’avoir poussé vers la sortie. "J’ai été saboté musicalement pour qu’ils aient une excuse pour se débarrasser de moi et faire venir quelqu’un d’autre", a-t-il prétendu. "Le son de la guitare dans mes écouteurs était horrible. Il se cassait, et personne d’autre ne semblait se casser la figure à part moi. Ensuite, ils passaient à des trucs préenregistrés lors des répétitions, alors que j’étais en train de réapprendre les chansons. Ils ont fait ça pour me faire passer pour un idiot".

Le Rolling Stone a contacté le bassiste de Mötley Crüe, Nikki Sixx, pour obtenir une réponse, et il a insisté : "C’est de la folie ! Pourquoi ferions-nous cela à nos fans ? C’est vraiment déchirant que Mick et ses représentants mentent aux fans alors que nous essayons de protéger son héritage. Mec, on aime ce putain de type. C’est vraiment effrayant, qu’il soit dans cette hallucination complète. Quand Mick est arrivé aux répétitions, il ne pouvait pas jouer correctement de la guitare. Il n’y arrivait tout simplement pas, alors nous devions utiliser des cassettes pour le couvrir. C’était la seule personne du groupe à être enregistrée".

Mick Mars a été remplacé par John 5, guitariste de longue date de Rob Zombie, qui tourne et enregistre actuellement avec le groupe. Dans les mois qui ont suivi la séparation fin 2022, Mick Mars et Mötley Crüe se sont retrouvés au cœur d’un conflit juridique épouvantable.

Par ailleurs, le musicien a donné de nouveaux détails sur son album solo en préparation depuis longtemps, révélant qu’il s’intitulera Another Side of Mars. La liste des chansons comprend des titres comme "Broken on the Inside", "Alone", "Lonely in Your Grave", "Loyal to the Lie", "Decay", "Fear", "Memories" et "Erased".

En ce qui concerne ses plus de 40 ans au sein de Mötley Crüe, le guitariste a conclu qu’il n’avait pratiquement aucun regret. "Les moments difficiles ont été difficiles à vivre, mais j’ai pu voir le monde et jouer avec un groupe qui a connu un tel succès", a-t-il déclaré. "Je ne regrette donc rien… à part [l’album de 1997] Generation Swine".

Pendant ce temps, Mötley Crüe est en pleine tournée avec Def Leppard. Ils sont d’ailleurs passés par le Graspop Metal Meeting le dimanche 18 juin. C’était un show énorme à l’américaine avec intro épique en début de concert, effets d’images, de lumières et quelques effets de son aussi, notamment sur la voix de Vince Neil. Lisez la suite de notre review ici.