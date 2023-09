Mick Jagger suggère que le catalogue des Rolling Stones soit donné à une œuvre de charité

Il a ensuite eu quatre enfants avec le mannequin Jerry Hall : Elizabeth, 39 ans, Georgia May, 31 ans, James, 38 ans, et Gabriel, 25 ans. En 1999, il a eu un fils, Lucas, 24 ans, avec le mannequin Luciana Gimenez Morad. Le plus jeune enfant de Jagger est Deveraux, 6 ans, qu’il a eu avec la chorégraphe et ancienne ballerine Melanie Hamrick.

Au cours de l’interview, Jagger a expliqué que les Stones ne possédaient pas les droits d’auteur de certains de leurs plus grands succès et a évoqué les similitudes entre les problèmes de propriété que Taylor Swift a rencontrés avec sa maison de disques et la musique des premiers Stones.

"L’industrie était tellement naissante qu’elle ne bénéficiait pas du soutien et du nombre de personnes capables de vous conseiller comme c’est le cas aujourd’hui", a-t-il déclaré. "Mais vous savez, cela arrive encore. Je veux dire, regardez ce qui est arrivé à Taylor Swift ! Je ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants, mais elle n’était manifestement pas heureuse".

Jagger a également évoqué la possibilité que les Rolling Stones fassent un jour une tournée posthume en hologramme.

Il a déclaré : "Vous pouvez avoir un business posthume maintenant, n’est-ce pas ? On peut faire une tournée posthume. La technologie a vraiment évolué depuis le concert d’ABBA, auquel j’étais censé assister, mais que j’ai manqué."

Les Rolling Stones sont en plein cœur de l’actualité avec la sortie de l’album Hackney Diamonds qui arrivera le 20 octobre.

Le premier single " Angry " nous est arrivé et le suivant, " Sweet Sounds Of Heaven " est annoncé pour ce jeudi 28 septembre à 18h.

Il s’agira du titre commun avec Lady Gaga et Stevie Wonder, que le groupe vient de teaser sur ses réseaux sociaux.