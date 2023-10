Mick Jagger sort un nouveau modèle d’harmonica

Les Rolling Stones réussissent un retour brillant avec Hackney Diamonds, leur premier album en 18 ans. Il s’agit de leur premier album de musique originale depuis A Bigger Bang en 2005.

Le dernier album des Stones était un album de reprises de blues, Blue & Lonesome (2016). Et bien que les Stones aient sorti un certain nombre de chansons inédites et de bonus avec leurs rééditions d’archives, il n’y a eu que trois nouvelles chansons depuis A Bigger Bang. Il s’agit de "Doom and Gloom" et "One More Shot" en 2012 pour la compilation "GRRR !", toutes deux enregistrées en août 2012, et de "Living In A Ghost Town" en 2020, enregistrée en 2019 et terminée en 2020.

On avait déjà pu découvrir " Sweet Sounds Of Heaven ", titre commun avec Lady Gaga et Stevie Wonder et " Angry ", que vous avez déjà pu entendre sur les ondes de Classic 21.