Mick Jagger, le showman survolté et icône du rock fête ses 80 ans

Le chanteur qui a défrayé les chroniques pendant plusieurs décennies fête aujourd’hui ses 80 ans. Encore très sautillant et survolté, Mick Jagger prévoit pour l’occasion une fête grandiose dans le sud ouest de Londres. L’homme qui incarne tous les symboles du Rock ne semble montrer aucun signe de vieillissement. Dominique Ragheb revenait à cette occasion sur la carrière grandiose du chanteur.

Lui qui déchaîne encore les foules avec son célèbre déhanchement diabolique, représente peut-être le mieux la fameuse formule "Sex, Drugs and Rock and Roll". Car c’est certain, peu d’artistes ont su, comme lui, développer ce sens de la provocation et de la violence. C’est d’ailleurs en opposition aux gentils garçons des Beatles que Mick Jagger et sa bande se présenteront en "bad boys" accomplis.