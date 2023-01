Mick Jagger lance sa gamme d’harmonicas

Les Rolling Stones viennent de se lancer officiellement sur le réseau social TikTok.

Les utilisateurs ont maintenant accès à tout le catalogue du groupe. Ils pourront ainsi faire leurs propres reprises ou mixes de hits tels que ‘Start Me Up’, ‘It’s Only Rock ‘N Roll (But I Like It)’ and ‘Miss You’.

Le chanteur Mick Jagger ouvre aussi son compte personnel sur la plateforme, rejoignant ainsi son ami, le guitariste Keith Richards, qui utilise TikTok depuis l’année passée.