Mick Jagger évoque la comparaison qu’on fait entre lui et Harry Styles

Le leader des Rolling Stones est revenu sur les nombreuses comparaisons qu’on fait de lui avec l’ex-chanteur de One Direction.

Il considère la ressemblance comme "superficielle", bien que des rumeurs avaient déjà circulé autour d’un rôle qu’Harry Styles aurait pu obtenir pour incarner Mick Jagger dans un biopic sur les Stones.

C’est au Sunday Times qu’il a expliqué : "J’apprécie Harry, on a une chouette relation. Mais en fait, je mettais beaucoup plus de maquillage que lui. J’étais aussi beaucoup plus androgyne. Et puis, il n’a pas la même voix que moi et ne bouge pas comme moi sur scène. Il y a juste une ressemblance superficielle avec moi quand j’étais plus jeune, ce qui est sympa, il n’en peut rien !"

Harry Styles a aussi été auditionné pour incarner Elvis Presley dans le prochain biopic de Baz Luhrmann.

Il était en lice avec l’acteur Austin Butler qui a finalement été retenu pour le rôle.

Et c’est la semaine dernière, au micro d’Howard Stern, qu’il a évoqué son admiration pour Elvis : "C’était probablement la première personne que j’ai connue en dehors de ma famille quand j’étais enfant. Et pour cette raison, il y avait quelque chose de sacré autour de lui, et je me suis dit que j’allais tenter d’avoir le rôle."

Les Rolling Stones seront quant à eux de passage au Stade Roi Baudouin en Belgique le 11 juillet prochain, un concert pour lequel Classic 21 vous réserve une belle surprise la semaine prochaine. Restez bien à l’écoute pour en savoir plus !