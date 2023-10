Mick Jagger et Lady Gaga parlent de leur titre commun pour les Rolling Stones

"C’est une très bonne chanteuse et je ne l’avais jamais entendue chanter dans ce style auparavant. Pas exactement", a déclaré Mick Jagger

"Nous l’avons fait en direct dans le studio et c’était une expérience formidable, qu’elle vienne dans la pièce, qu’elle s’ouvre, qu’elle voie ses morceaux, qu’elle se sente à l’aise et qu’elle prenne de l’assurance. "

Il poursuit : "Et puis nous sommes revenus et nous avons fait quelques prises supplémentaires que nous n’avions pas faites le jour même, nous avons fait un peu de tri dans tout ça et nous nous sommes retrouvés dans la salle d’overdub, vraiment face à face. Nous avons chanté ensemble, crié, et on sentait même une légère compétition. "

Mick Jagger a ajouté que "Sweet Sounds Of Heaven" avait été "entièrement joué en direct ". " Bien sûr, nous avons fait des overdubs, mais tout a été joué dans la pièce".

Tout en partageant des images des coulisses du studio, Lady Gaga a évoqué son expérience de travail avec les Rolling Stones, déclarant qu’elle avait été inspirée par leur classique "Gimme Shelter" ainsi que par la musique "gospel et soul".