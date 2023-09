Mick Jagger dit que Paul McCartney a "vraiment déchiré" sur le dernier titre avec les Stones

Mick Jagger a parlé de sa collaboration avec Paul McCartney sur le prochain album des Rolling Stones, Hackney Diamonds.

Le groupe a annoncé son 24e album studio le 6 septembre et a partagé son premier single, "Angry". Il fait suite à A Bigger Bang sorti en 2005 et sera le premier album de musique originale des Stones en 18 ans.

La semaine dernière, on apprenait que Paul McCartney avait joué de la basse sur une chanson intitulée "Bite My Head Off". Il apparaîtra sur Hackney Diamonds aux côtés de Lady Gaga, Elton John et Stevie Wonder.

Lors d’une récente interview sur CBC, l’animateur Tom Power a demandé à Mick Jagger comment la collaboration avec Macca avait vu le jour.

"Paul était à Los Angeles lorsque nous enregistrions, et il était censé travailler avec Andy [le producteur Andrew Watt] pendant une semaine", a répondu le chanteur. "Andy a dit : "Je travaille sur cet album ['Hackney Diamonds'], et si cela prend six mois, je ne ferai rien d’autre"".

"Soudain, nous arrivons à une semaine et il dit : 'J’ai oublié de te dire que je suis censé travailler avec Paul cette semaine'. Nous avons donc établi le calendrier et [Watt] a dit : 'Pourquoi ne pas faire venir Paul pour qu’il joue sur quelque chose ?"

Mick Jagger poursuit : "J’ai répondu : 'Sur quoi ? Je n’ai jamais joué de la basse avec Paul – j’ai chanté avec lui mais je n’ai jamais joué de la basse."