Mick Jagger déclare à son tour que les Beatles étaient juste un cover band de blues à leur début

En avril de l’année dernière, Paul McCartney avait déjà évoqué cet aspect des Stones lors d’une rencontre avec Howard Stern : "Ils sont enracinés dans le blues. Quand ils écrivent des chansons, c’est lié au blues. Nous avons eu un peu plus d’influences… Il y a beaucoup de différences, et j’adore les Stones, mais je suis d’accord avec toi : Les Beatles étaient meilleurs, " a déclaré l’ex-Beatles.

Un peu plus tard, Mick Jagger avait répondu à ces propos :

"C’est si drôle. C’est un amour. Il n’y a aucune compétition entre nous," a-t-il commencé quand l’animateur lui a parlé de cette déclaration.

"La grande différence, cependant, est assez importante. Les Rolling Stones sont, depuis des décennies, un grand groupe de concerts, tandis que les Beatles n’ont jamais fait de tournées dans les stades, comme le Madison Square Garden, avec un son correct. Ils se sont séparés avant que le business ne commence, celui des tournées."

Il continue : "Ce dernier a démarré en 1969 et les Beatles ne l’ont jamais connu. Ils ont fait de super concerts, et j’étais là, au Shea Stadium. Ils ont fait ce concert dans un stade. Mais après, les Stones ont continué, on a commencé à faire des shows dans des stades dans les 70’s et c’est toujours ce que nous faisons aujourd’hui. C’est la vraie grande différence entre ces deux groupes. L’un est incroyablement chanceux de pouvoir toujours jouer dans des stades tandis que l’autre n’existe plus."