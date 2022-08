A la fin du clip, on peut entendre Mick Jagger dire : " Charlie me manque pour son grand sens de l’humour et aussi, en-dehors du groupe, pour tout ce temps que nous passions ensemble de manière intéressante. Nous aimions le sport, nous allions au football, au cricket et nous avions d’autres intérêts communs que la musique. Charlie me manque vraiment énormément. "

Il a ajouté en commentaire du post Twitter : " Je pense à Charlie aujourd’hui ".

Au début du mois, les Rolling Stones ont partagé des versions améliorées en 4K des deux vidéos qu’ils ont tournées en 1968 avec le réalisateur Michael Lindsay-Hogg pour "Jumpin' Jack Flash".