Mick Jagger aime Coldplay et le fait savoir !

Coldplay termine en effet sa série de concerts à Londres. Le groupe y a notamment repris le très tendance “Running Up That Hill” de Kate Bush, mais aussi " Knowing Me, Knowing You”, d’Abba, avec Steve Coogan, qui joue le personnage d’Alan Partridge, Jacob Collier, et Nicole Lawrence.

La semaine dernière, Coldplay avait invité sur cette même scène Natalie Imbruglia pour rendre hommage à Olivia Newton-John.

On a d’ailleurs appris que Coldplay annonce de nouvelles dates en Europe pour l’été 2023 :