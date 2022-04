Mick Jagger adepte du running et du fitness, mais surtout fan de foot !

De la superstar au programme, puisqu’on va s’intéresser au lien entre le sport et Mick Jagger.

Quand il était gamin, il était branché basketball et cricket. Ça, c'est à cause de son paternel, Joe Jagger, prof de gym émérite et grand promoteur du basket au Royaume-Uni. "Mick aurait pu être un grand athlète, racontait un jour Joe. Il était vraiment excellent au basket et au cricket, mais il n’aimait trop s’astreindre aux entraînements." Mais quand on parle d’un anglais, il y a toujours un retour au foot. Ce sont les Stones qui vont à partir des années 1970 inaugurer l’ère du "Stadium Rock" lors de tournées US où ils remplissent les grandes arènes sportives du pays.