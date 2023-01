Mick Fleetwood partage son éloge funèbre à Christine McVie de Fleetwood Mac

Mick Fleetwood a partagé le discours d’adieu à Christine McVie, qu’il avait écrit pour son enterrement. Celui-ci a eu lieu à Malibu, en Californie, le 9 janvier, en présence de Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, réunis en l’honneur de la vie et de l’héritage de la musicienne.

"Lorsque nous avons appris que nous pourrions perdre Christine, il y a eu un rassemblement immédiat dans le groupe et dans la famille Fleetwood Mac avec l’espoir et la possibilité que nous pourrions ne pas la perdre", a déclaré Fleetwood dans son éloge funèbre, qu’il a depuis postée sur Instagram. "Et maintenant, depuis qu’elle est partie, nous essayons tous encore de nous faire à l’idée qu’elle s’est vraiment envolée".

Il ajoute : “L’autre jour, alors que John [McVie] et moi étions assis ensemble et que nous ne savions pas comment accepter la perte de Christine, j’ai prononcé un mot puissant. J’ai dit, "John, c’est l’énormité de tout ça ! L’énormité de notre perte, l’énormité de sa passion, l’énormité de ses talents et son sens inébranlable de la grâce dans sa façon de gérer les défis de la vie."

"Je pense qu’elle aurait été vraiment stupéfaite de toute l’attention et des célébrations de sa musique dans le monde entier et totalement incrédule quant au fait qu’ils fermeraient des événements sportifs pour lui rendre hommage. Mais c’était notre Christine – elle était une fille de la campagne du Nord du début à la fin, sans jamais se soucier des détails. "

"Encore une fois, c’est notre Christine qui a tant donné à des millions de personnes dans le monde. On se souvient d’elle partout. Comme le dit sa chanson, "Je veux être avec toi partout (I want to be with you everywhere)", et elle l’est.

“Nous ressentons cette gratitude et cette grande reconnaissance envers la famille Fleetwood Mac dont nous faisons partie… et la perte d’un élément aussi magique a déclenché une mise en lumière de ce que Christine représente pour nous. Elle nous manque à tous en tant que membre de la famille, en tant qu’amie, en tant qu’artiste, en tant qu’interprète et Dieu sait quel écrivain d’excellence elle état. Et nous nous souviendrons toujours de ces années passées à partager la vie ensemble."