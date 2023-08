Mick Fleetwood organise un concert de charité pour les victimes des incendies de forêt à Hawaï

Nous apprenions le 11 août que le restaurant appartenant à Mick Fleetwood (Fleetwood Mac) n’avait pas résisté aux incendies à Hawaï.

Les feux de forêt qui se sont déclarés début août et se sont rapidement propagés sur l’île de Maui ont réduit en cendres la ville historique de Lahaina. Brûlant des quartiers entiers et anéantissant des communautés, ils ont fait au moins 55 morts, ce qui en fait l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis cinq ans. Ces feux dévastateurs sont le résultat d’une confluence de conditions météorologiques : une végétation sèche, une faible humidité et les vents violents de l’ouragan Dora qui attisent les flammes.

La semaine dernière, la fondation All Within My Hands de Metallica a fait don de 200.000 dollars pour soutenir les personnes touchées par les incendies mortels qui ont ravagé l’île hawaïenne de Maui.

Mick Fleetwood, le co-fondateur de Fleetwood Mac, a maintenant annoncé à ET Canada qu’il organiserait un concert de charité au profit des victimes : "J’ai déjà un beau catalogue de personnes qui se sentent concernées", a-t-il déclaré. "Je ne dirai pas qui ils sont, mais ce sera un projet à grande échelle, ce qui est formidable."