Mick Fleetwood évoque le futur de Fleetwood Mac suite au décès de Christine McVie

Suite au décès de la musicienne et chanteuse Christine McVie ce 30 novembre 2022 à l’âge de 79 ans, Mick Fleetwood, co-fondateur du groupe, a évoqué le futur.

C’est lors de la cérémonie des Grammy Awards qu’il s’est exprimé, juste avant de lui rendre un bel hommage sur scène : "Pour le moment, je pense qu’une ligne a été tracée dans le sable avec la perte de Chris," a-t-il expliqué au LA Times.

Il prévoit toujours de se produire en live, mais pas forcément avec Fleetwood Mac. Il ajoute : "Je dirais qu’on en a fini, mais nous avons déjà dit cela par le passé. Enfin pour le moment, c’est inimaginable".

Il a aussi précisé que les autres membres restants du groupe – passé et présent – comme Stevie Nicks, Mike Campbell, Neil Finn et l’ex-membre, Lindsey Buckingham, ont tous des engagements ailleurs pour le moment : "Ils jouent tous, là… Alors je vais faire de même, et trouver des gens avec qui jouer."

Il ajoute avec humour, alors qu’il était sur le tapis rouge des Grammys : "Il y a quelqu’un qui voudrait bien m’accompagner, ici ?"

Lors de la cérémonie, Sheryl Crow, Mick Fleetwood et Bonnie Raitt se sont produits ensemble pour rendre hommage à Christine McVie en reprenant le classique “Songbird.”

Ce 13 janvier, Mick Fleetwood partageait le discours d’adieu à Christine McVie, qu’il avait écrit pour son enterrement. Celui-ci a eu lieu à Malibu, en Californie, le 9 janvier, en présence de Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, réunis en l’honneur de la vie et de l’héritage de la musicienne.