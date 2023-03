Michy Batshuayi sort sur civière avec Fenerbahçe lors du match d’Europa League

Alors que Domenico Tedesco doit annoncer sa liste des Diables Rouges ce vendredi, il faudra peut-être faire sans Michy Batshuayi. L’attaquant du Fenerbahçe est sorti sur civière en première mi-temps.

Alors qu’on joue la 19e minute du 1/8e de finale retour d’Europa League entre Fenerbahçe et Séville, Michy Batshuayi a dû céder sa place. En plein sprint, il a dû interrompre son effort.

Touché à l’aine, l’attaquant est sorti sur civière et a été remplacé par King. Une tuile pour son équipe, mais aussi peut-être pour les Diables Rouges qui jouent dans huit jours face à la Suède. Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, doit annoncer vendredi sa première sélection en vue des rencontres en Suède (qualification à l'Euro) et en Allemagne (amical) les 24 et 28 mars.

Au final le Fener s'impose 1-0 mais est toutefois éliminé vu sa défaite à l'aller 2-0.