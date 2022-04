Michy Batshuayi s’offre un doublé avec Besiktas

Michy Batshuayi a participé à la victoire de Besiktas face à Alanyaspor 4-1 en inscrivant un doublé. Avec ses deux buts, Michy a déjà inscrit 14 buts en championnat.

Michy Batshuayi continue sa bonne saison avec Besiktas. Le joueur prêt par Chelsea s’est offert ses 13e et 14e buts en championnat lors de la victoire 4-1 face au 4e du classement général.

Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Josef et Yalcin pour Besiktas et par Karaca pour Alanyaspor.

Une victoire qui fait du bien à Besiktas, 6e et qui revient à deux longueurs de son adversaire du soir alors qu’il reste six rencontres à disputer en championnat. Au classement, Besiktas grimpe provisoirement à la 6e place avec 50 points, devant Adana Demirspor (49) et Hatayspor (48) qui joueront dimanche et lundi.