Michy Batshuayi : "On sait tous que ce n’est pas la meilleure Belgique en ce moment, on va travailler"

Si la victoire est au bout des 90 minutes, les Diables ne sont pas satisfaits. "On sait que vous (les journalistes) êtes là pour critiquer. On ne dit pas que c’est la meilleure Belgique ce soir. On aurait pu marquer plus de goals. On a eu des belles contre-attaques. Ils ont laissé beaucoup d’espace et je pense qu’on aurait pu plus concrétiser".



Mais les Belges ont tout de même été surpris par le niveau de domination du Canada. "Ça m’a étonné. Le plus important aujourd’hui (lire ce soir). Mais il ne faut pas sous-estimer. Cette compétition est très dure pour tout le monde. Le plus important, c’est que la Belgique a remporté les trois points. Cela va nous donner confiance. On garde les pieds sur terre. A la mi-temps Roberto Martinez nous a dit de garder plus le ballon, de temporiser et de jouer le match à notre tempo. Il n’était pas content. Il a crié. Il sait et on sait tous que ce n’est pas la meilleure Belgique en ce moment. On va travailler".