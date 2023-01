Michy Batshuayi est en pleine bourre : nouveau doublé décisif pour Batsman avec Fenerbahce

Alors que la plupart des Diables rouges ne reprennent que tout doucement le chemin des pelouses, Michy Batshuayi, lui, carbure à plein régime avec Fenerbahce. Déjà auteur d'un but dans la large victoire contre Hatayspor (4-0) fin décembre, le Belge a récidivé ce mardi.

Alors que son équipe se retrouvait menée contre Antalyaspor, Batsman a enfilé sa cape de super-héros pour planter deux buts et offrir les trois points à Fenerbahce (1-2).

Un doublé supersonique, planté en moins de dix minutes (55' et 62') qui confirme la très grande forme du Diable depuis son retour du Mondial. On l'a dit, il avait déjà buté il y a quelques jours. Une semaine plus tôt, il avait envoyé valser Instanbulspor d'un doublé.

Faites le calcul, Batshuayi reste donc sur 5 buts lors des quatre derniers matches, sachant qu'il était resté muet dans la défaite contre Trabzonspor. Avec 8 buts, il est d'ailleurs le 4e meilleur buteur du championnat derrière Valencia (13), Wright (10) et Borini (9).

"Can't stop, won't stop" a-t-il formulé sur Twitter dans la foulée de son dernier doublé. En voilà un qui a retrouvé le moral.