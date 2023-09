Michy Batshuayi buteur avec Fenerbahçe face à Nordsjaelland

La Coupe d’Europe lui va bien en ce début de saison. Michy Batshuayi a inscrit un but avec Fenerbahçe lors de la rencontre de Conference League face à Nordsjaelland. Le club turc s’est imposé 3-1.

Alors qu’il n’a pas encore inscrit de but dans le championnat turc, Michy Batshuayi a inscrit ce jeudi soir son 3e but en Coupe d’Europe (deux en qualification et un ce jeudi soir).

Aligné d’entrée de jeu, l’attaquant belge a fait parler son sens du but sur le deuxième goal de son équipe. À la réception d’une passe de Fred, Michy a, en trois touches, fait mouche. Un but qui pourra aussi lancer la saison du joueur passé par Chelsea.

Fenerbahçe s’impose finalement 3 buts à 1.