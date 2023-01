Michy Batshuayi buteur avec Fenerbahce

Fenerbahce s’est imposé 1-2 sur le terrain d’Umraniyespor lundi pour la 20e journée du championnat de Turquie de football. Buteur, Michy Batshuayi a joué toute la rencontre pour les Stambouliotes.

Titulaire avec le 'Fener', Michy Batshuayi a ouvert le score en faisant mouche à la 73e minute mais Umraniyespor a réagi cinq minutes plus tard via Umut Nayir (78e). Fenerbahce a finalement inscrit le but de la victoire en fin de match sur un but contre son camp de Tomislav Glumac (89e). Au classement, Fenerbahce reste calé à la 2e place avec 41 points et compte quatre points de retard sur Galatasaray, toujours installé en tête. Umraniyespor est 19e avec 14 points.