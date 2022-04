Michy Batshuayi : Batsman, le collectionneur de prêts, est de retour

Cette saison, certes à un échelon plus bas, Batsman retrouve enfin un deuxième souffle : quatorze réalisations et cinq assists en 36 parties. La doublure de Romelu Lukaku en équipe nationale n'avait plus marqué autant depuis la saison 2017-2018 (là aussi une année de Coupe du monde, tiens tiens). Cette saison-là, il avait planté 21 buts toutes compétitions confondues, en 40 matches. Les meilleurs exercices de l'attaquant belge restent 2015-2016 (23 buts en 50 matches avec l'OM) et 2013-2014 (23 buts en 49 matches sous le maillot du Standard).

Sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023, Batshuayi devrait disputer, en novembre et décembre, sa deuxième Coupe du monde. Une compétition où ses statistiques folles en noir-jaune-rouge, 23 buts en 41 apparitions, pourraient bien s'avérer très utiles. D'ici là, qui sait, il pourrait profiter des soucis financiers du club londonien pour filer, à l'anglaise, vers de nouveaux horizons.