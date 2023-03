Michelle Yeoh, portrait de l’actrice qui a brisé le plafond de verre aux Oscars

"C’est la preuve que l’on peut rêver grand et que les rêves deviennent réalité. Et mesdames, ne laissez personne vous dire que vous n’êtes plus dans la fleur de l’âge. N’abandonnez jamais.” Michelle Yeoh

En devenant la première actrice asiatique à remporter la statuette pour un premier rôle, Michelle Yeoh a brisé le plafond de verre qui pèse sur les minorités aux Oscars depuis 95 ans. Un trophée qui s’ajoute aux multiples récompenses que l’actrice a récoltées aux derniers Golden Globe, Spirit Award et SAG Award pour son rôle dans “Everything Everywhere All at Once”. Dans son discours de remerciement, l’actrice de 60 ans, a tenu à dénoncer l’âgisme sexiste que subissent les femmes et à encourager les jeunes asiatiques à se consacrer à leurs passions. "Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent ce soir, c’est une lueur d’espoir et de possibilités", a-t-elle déclaré. "C’est la preuve que l’on peut rêver grand et que les rêves deviennent réalité. Et mesdames, ne laissez personne vous dire que vous n’êtes plus dans la fleur de l’âge. N’abandonnez jamais.”