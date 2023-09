Michelle Yeoh, Oscar de la meilleure actrice, candidate pour être membre du CIO

L’actrice malaisienne Michelle Yeoh, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice en 2023 pour son rôle dans "Everything Everywhere All at Once", est l’une des candidates à devenir membre du Comité international olympique (CIO) lors de la prochaine session de l’instance. Le CIO l’a annoncé vendredi.

La commission exécutive du CIO a proposé vendredi huit candidatures, quatre hommes et quatre femmes, à l’élection au titre de membres du CIO, lesquelles seront soumises au vote lors de la 141e session de l’instance olympique, programmée du 15 au 17 octobre à Mumbai, en Inde.