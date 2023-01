Michelle Yeoh et Ke Huy Quan (Indiana Jones 2 et Goonies) sacrés pour le film le plus fou de l'année

Il n'existe pas de catégorie "film le plus fou" aux Golden Globes ou aux Oscars mais si elle existait, Everything Everywhere All at Once aurait eu de très grandes chances de l'emporter. Ce film où il est notamment question de kung fu et d'univers parallèles est signé par "les Daniels" (parce que réalisé par 2 Daniel, Daniel Kwan et Daniel Scheinert) et, que vous l'aimiez ou non, vous n'avez probablement jamais rien vu de tel (on peut d'ailleurs le voir sur une grande plateforme de streaming).

Il a donné à la Malaysienne Michelle Yeoh (vue entre autres dans Tigre et dragon, en James Bond girl atypique dans Demain ne meurt jamais et, plus récemment, dans le Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) un de ses plus beaux rôles et a permis de redécouvrir Ke Huy Quan, découvert initialement enfant en Demi-Lune dans Indiana Jones et le temple maudit et en Data dans Les Goonies).

Ils ont reçu respectivement le prix de la meilleure actrice dans une comédie et du meilleur acteur dans un second rôle.