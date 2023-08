Michelle Warnimont, sage-femme : "l’accouchement est un acte politique"

Renouer avec l’accouchement, loin des machines

" Etre enceinte n’est pas une maladie ". Il y a eu un trop-plein de médicalisation pour la sage-femme passionnée et engagée Michelle Warnimont. Technique et tendresse, c’est ce qu’on peut lire dans la salle d’accouchement du Cocon. Des médecins certes, mais surtout un soutien et une écoute humaine.

Michelle est aussi infirmière en soin intensif, elle a travaillé dans des " temples de la machine et de la technologie ", et ça l’a toujours fasciné. Mais elle en a aussi vu les limites, quand la machine prend le pas sur l’humain, comme si elle était garante d’une vérité indiscutable.

Je pense que l’accouchement est un acte politique

Pour elle, la maternité, c’est " l’impensé du féminisme ". Au début, les femmes engagées dans le féminisme voyaient d’un mauvais œil ces accouchements non médicalisés. Elles s’étaient tellement battues pour la péridurale, pour limiter la douleur des femmes. Mais l’enjeu, c’est de pouvoir être accueilli dans ses besoins spécifiques, au-delà du pour ou contre. Et donner à la femme la chance de puiser dans ses ressources, dans ses forces naturelles pour accoucher, c’est un acte militant : Michelle Warnimont se considère féministe, sans hésitation.

Un combat contre les violences obstétricales

Parce qu’il y a une hiérarchie dans les connaissances transmises aux étudiants en médecine, et la notion de consentement passe après :

" Aux urgences, on ne l’a pas cru quand elle a dit qu’elle était enceinte." Les femmes en souffrance, déçues par le corps médical, Michelle en voit souvent. Et cette réhumanisation de l’accouchement vaut pour les parents, mais aussi pour les soignants.

C'est une démarche qui n’a rien d’ésotérique ou d’anti-médical, souligne-t-elle. Les gynécologues se tiennent prêts à les aider, dans une présence bienveillante : "c’est un travail d’équipe."

Et au-delà même de l’accouchement, ce lieu est l’opportunité, à la fois pour les parents mais aussi pour l’équipe soignante, de pouvoir en sécurité et dans la sérénité accueillir le bébé :"Femmes et soignants levez-vous, pour exiger que l’on vous respecte", appelle Michelle Warnimont.