Michelle Perrot regrette que l’histoire des femmes n’ait pas fait encore son entrée à l’école.

"Cela me semble important, parce que si on raconte toujours la même histoire, une histoire d’où les femmes sont absentes, on ne va pas changer de modèle. On va continuer à le reproduire. Par ailleurs, écrire l’histoire des femmes, c’est écrire les relations entre les hommes et les femmes."