Michelle Obama dévoile avoir eu du mal à supporter son mari pendant 10 ans

Le couple Obama est l'un des couples les plus glamours de la planète. Michelle Obama a d'ailleurs pris la parole concernant son couple et elle a fait des révélations surprenantes.

L'ancienne première dame américaine est mariée avec Barack Obama depuis 1992.

Sur Revolt TV, Michelle Obama a exprimé la difficulté d'élever ses enfants : "Nous ne parlons pas de la quantité de travail nécessaire et de la difficulté que cela représente, même lorsque vous êtes follement amoureuse de la personne, même lorsque tout fonctionne bien."

Elle parle même d'avoir eu du mal à supporter son mari : "Les gens pensent que je suis méchante en disant ça : c'est comme si, pendant 10 ans, je ne pouvais pas supporter mon mari. Et devinez quand c'est arrivé ? Quand les enfants étaient petits."

Pour Michelle Obama, il est parfois difficile d'être à 50/50 dans le partage des tâches : "Et pendant 10 ans, alors que nous essayions de construire nos carrières et, vous savez, de nous inquiéter de l'école et de qui fait quoi et quoi, je me disais:'Ugh, ce n'est pas égal."

Michelle Obama conclut en y voyant quand même du positif : "Nous avons été mariés 30 ans. Ça me va 10 mauvaises années sur 30 passées ensemble – ça dépend comment on voit les choses. Et souvent les gens abandonnent vite…"