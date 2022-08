Michelle Martin sera libre ce vendredi : "On a intérêt à l’aider à se réinsérer"

Le décalage entre la société qui avance et la vie en prison n’aide pas non plus les anciens détenus. "En prison, on vous dit à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous brossez les dents, à quelle heure vous mangez. Et tout à coup, on vous lâche et on vous dit : 'Tu dois aller chercher tes papiers, tu dois faire telle démarche à la commune", détaille Benjamine Bovy.

Rien que la gestion d’un logement peut s’avérer très compliquée, surtout quand on n’est pas accompagné. "On a un manque criant de personnel, même au niveau du SPF Justice et des Maisons de justice, pour encadrer ces gens. Ils ont parfois un contact avec un assistant de justice une demi-heure toutes les trois semaines et ils doivent se débrouiller tout seuls", poursuit-elle.

Des manques de moyen qui selon elle, nuisent à la société. "On a intérêt à ce qu’ils ne recommencent pas, on a intérêt à ce qu’ils retrouvent une place dans la société, donc on a intérêt à les aider à retrouver une place. Et nous dénonçons régulièrement, notamment à la Ligue des droits humains, qu’il y a un problème de financement de cet accompagnement."