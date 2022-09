Michelle Branch et le batteur des Black Keys suspendent les procédures de divorce

La chanteuse et Patrick Carney ont décidé de suspendre les procédures de divorce pour au moins 6 mois.

Le mois dernier, on apprenait que le couple se séparait après trois ans de mariage. Et peu de temps après, Michelle Branch avait confirmé le divorce en raison de "différences inconciliables".

Aujourd’hui, on apprend qu’un ordre de la Cour a été signé ce mercredi 13 septembre par un juge du Tennessee pour "suspendre sans préjudice" la procédure pendant 6 mois.

"Pendant cette période de suspension, les deux partis peuvent participer à des réunions de conseils pour se réconcilier et/ou reprendre leur vie de couple", peut-on lire.

Comme le souligne Rolling Stone Magazine, pour gagner une procédure de divorce, la loi du Tennessee exige que les conjoints citent des motifs tels que l’adultère, l’abandon ou des différences irréconciliables incontestées.

A la fin du mois dernier, la chanteuse avait été arrêtée et accusée de violence conjugale après avoir apparemment giflé son mari le 11 août. Ils s’étaient disputés après que Michelle Branch a appris l’infidélité de Carney. L’accusation a ensuite été abandonnée, " à la demande de l’État ".

Après son arrestation, Michelle Branch avait enchaîné avec une demande de divorce de Patrick Carney le 15 août.

" Dire que je suis totalement dévastée est encore loin de la réalité que nous vivons, ma famille et moi. Le sol s’est dérobé sous mes pieds et je dois maintenant trouver comment me relever et avancer. Avec des enfants aussi jeunes, je vous demande de la gentillesse et de respecter notre intimité."

Michelle Branch est sur le point de sortir son nouvel album The Trouble with Fever, ce 16 septembre.