Michelle Branch (chanteuse et ex-femme du batteur des Black Keys) : l’accusation de violence conjugale a été rejetée

La chanteuse avait été arrêtée et accusée de violence conjugale après avoir apparemment giflé son ex-mari, Patrick Carney, le 11 août. Ils s’étaient disputés après que Michelle Branch a appris l’infidélité de Carney.

Mais l’accusation a été maintenant abandonnée, " à la demande de l’État ".

Après son arrestation, Michelle Branch a enchaîné avec une demande de divorce de Patrick Carney le 15 août, mettant fin de cette manière à trois années de mariage.

" Dire que je suis totalement dévastée est encore loin de la réalité que nous vivons, ma famille et moi. Le sol s’est dérobé sous mes pieds et je dois maintenant trouver comment me relever et avancer. Avec des enfants aussi jeunes, je vous demande de la gentillesse et de respecter notre intimité."

Michelle Branch est sur le point de sortir son nouvel album The Trouble with Fever, ce 16 septembre.