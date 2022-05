Michelin passe au tout numérique "face à un nouveau modèle dominé par l’opinion du grand public qui donne son avis sur tout en permanence"

Inutile de chercher bien loin, ce passage au numérique s’explique avant tout par la baisse drastique des ventes papier qui n’épargne pas les guides culinaires. Autrefois le livre le plus vendu de France avec 600.000 exemplaires, le guide Michelin ne tirerait plus qu’à moins de 40.000 cette année en France. A cela s’ajoutent la concurrence évidente des réseaux sociaux et le changement de pratiques des consommateurs qui se tournent désormais vers les plateformes en ligne pour choisir leur restaurant.

Les internautes ne se contentent plus des avis des experts et s’en remettent davantage aux avis partagés par d'autres utilisateurs, plus authentiques et régulièrement actualisés, alors que les guides ne paraissent qu’une fois par an, voire tous les deux ans.

Face à ce double mouvement, les guides sont contraints de s’adapter. Selon Diederick Legrain, professeur d’e-marketing et de communication digitale, cette numérisation n’est pas simplement un choix stratégique mais une nécessité : "C’est cela ou disparaître, tout simplement". Il pointe également l’opacité du processus décisionnel de Michelin à l’heure où le crowdsourcing règne sur les plateformes digitales : "Le modèle secret et élitiste d’un Michelin ou d’un Gault & Millau perd de son influence. Ces acteurs font face à un nouveau modèle dominé par l’opinion du grand public qui donne son avis sur tout en permanence, ce qui les déstabilise".