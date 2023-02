Michèle Torr fête ses 60 ans de carrière avec un coffret de toutes ses chansons

C’est alors l’âge d’or de Salut les copains, émission incontournable qui durera dix ans et dont Michèle devient une des artistes phares. Elle fera partie de la photo du siècle prise en 1966 avec 45 autres artistes.

"C’était une époque bénie, on avait tout devant nous, on avait tout à faire, on pouvait tout. On était tous très jeunes, on avait 15, 16, 17 ans", se souvient-elle. "C’était magique et on travaillait en s’amusant".

Une époque qui la fait accéder à popularité, avec par la suite deux participations à l’Eurovision, et une riche carrière en studio et surtout sur scène, jusqu’à faire 250 concerts lors d’une même année : "mon truc c’est la scène. Ça a toujours été la scène, et j’ai eu la chance de travailler toujours sur scène et tout de suite", conclut-elle.