Michèle Meganck, juge de la jeunesse : "Vis-à-vis de ces jeunes, quand on n’a pas la bonne solution, on en invente d’autres"

"J'ai l'impression de sauter de défi en défi et ça m'amuse beaucoup".

Après des études d'assistante sociale, Michèle Meganck entreprend des études de Droit. Elle devient avocate au barreau, spécialisée en droit patrimonial, pendant 17 ans. Puis un nouveau défi la tente, et comme elle aime l'idée du service public, elle postule pour devenir juge au tribunal de première instance de Bruxelles. Et la voilà juge de la jeunesse, elle n'y aurait jamais pensé mais cela lui convient super bien ! "Et aujourd'hui, je me demande même ce que j'ai fait d'autre dans ma vie, tellement c'est devenu une seconde nature !"

La structure que représente le droit lui convient bien, mais parce qu'elle peut la détourner.

"Si je peux parfois passer une ligne blanche, je la passe, mais toujours dans l'intérêt de quelqu'un, d'un jeune et d'une famille. (...) Ce qui est magnifique dans cette branche très rigoureuse au départ, c'est ce qu'on peut en faire et comment on peut la manier, c'est presque comme de l'argile. Vous faites le pot que vous voulez, une fois que votre matière est bien solide. (...) Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le droit, c'est de générer un sentiment de justice".