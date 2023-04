Michèle Laroque et Stéphane De Groodt face à la génération boomerang dans "Chacun chez soi"

Second film réalisé par Michèle Laroque, "Chacun chez soi" est avant tout une histoire de famille, dans laquelle tout un chacun peut se retrouver. De fait, la situation vécue par Catherine et Yann, qui voient leur fille Anna revenir s’installer à la maison suite à des problèmes financiers, est de plus en plus fréquente. "C’est un fait sociétal qui n’est pas facile à vivre pour les enfants et qui est loin de l’être également pour les parents" commente à ce sujet la réalisatrice, lors d’une interview accordée au "Mensuel". En effet, les jeunes adultes issus de ce qu’on appelle aujourd’hui la "génération boomerang" font aujourd’hui face à l’insécurité de l’emploi et à l’augmentation du coût de la vie. Aussi, il n’est pas rare qu’ils reviennent au bercail pour faire des économies, ce qui peut parfois rejaillir sur le couple de leurs parents.

En privilégiant une approche comique, Michèle Laroque permet donc de dédramatiser le sujet en même temps que d’ouvrir le dialogue. "La comédie permet de faire passer énormément de messages" explique-t-elle ainsi. "Le rire ouvre beaucoup de portes et c’est ce que je trouve hyper intéressant dans le fait de raconter des histoires, particulièrement familiales, avec un brin d’humour et de légèreté".