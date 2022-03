Michèle George et les médaillés de bronze par équipe de Tokyo mis à l’honneur à l’EquiGala

La fédération belge d’équitation a décerné ces récompenses lors de son traditionnel EquiGala, ce mardi soir à Bruxelles. Michèle George, double championne paralympique et l’équipe masculine de saut d’obstacles médaillée de bronze à Tokyo ont notamment été mises à l’honneur.



Michèle George, titrée à deux reprises en paradressage, a été élue "athlète de l’année.



La troisième place décrochée aux JO par Jérôme Guéry, Grégory Wathelet, Pieter Devos, Niels Bruynseels et Peter Weinberg (le chef d’équipe) a été désignée "performance de l’année".



L’équipe belge d’attelage, 3e de l’Euro, (équipe de l’année), Manon Claeys, deux fois médaillée de bronze aux Jeux Paralympiques, (Trophée du jury) et Quel Homme de Hus (meilleur cheval) ont également été "primés".



Le titre de "rookie de l’année" a été partagé entre trois équipes de saut d’obstacles (Children, Juniors et Young Riders), toutes sacrées aux championnats d’Europe de leur catégorie. Une manière de saluer le bel avenir de l’équitation belge.