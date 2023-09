Michèle George en or et Manon Claeys en bronze à l'Euro de para-dressage

Michèle George et Manon Claeys ont offert deux médailles à la Belgique mercredi lors de la deuxième journée des championnats d'Europe de para dressage se déroulent actuellement à Riesenbeck, en Allemagne.

Michèle George a décroché l'or en Grade V, sur Best of 8. Grande favorite de l'épreuve, elle l'a emporté avec 76,308%. "Je suis vraiment très très heureuse, parce que le début de saison n'a pas été facile avec une chute au mois d'avril. Ce n'est que mon deuxième concours de l'année, c'est peu, mais nous avons néanmoins réussi à répondre présent et à nous imposer. C'est top !", a déclaré Michèle George dans un communiqué du Comité paralympique belge.

Manon Claeys a elle remporté le bronze en Grade IV, sur Katharina Sollenburg, avec un score de 73,444%. "Je suis vraiment contente", dit Manon Claeys. "Non seulement pour moi, mais aussi pour toute mon équipe, qui a fait un travail formidable. Ma préparation n'était pas idéale, mais grâce à toutes les personnes de mon entourage, j'ai pu bénéficier d'un super encadrement. Cette médaille n'est donc pas seulement la mienne, mais aussi la leur… C'est très prometteur pour les Jeux de Paris 2024".

Beau score également en grade V pour Kevin Van Ham (G-sport Vlaanderen). Sur Eros Van Ons Heem, le cavalier de Tielt-Winge réalise 71,231% et se classe huitième. En Grade III, l'épreuve individuelle avait lieu mardi (5 septembre). Sur Stuart, Barbara Minneci réalisait une très belle reprise qui la maintenait longtemps en lutte pour la médaille de bronze, avant le passage des concurrents danois et français. Elle termine à la sixième place avec 69,333%.