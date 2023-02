Michele De Lucchi, architecte et designer, imagine Un futur aimable, au CID

Futuro Gentile. Un futur aimable n’est pas une rétrospective du créateur qui participe à la grande aventure du design italien des années 70 et 80, protagoniste du groupe d’avant-garde milanais Alchimia et du Groupe Memphis fondé par Ettore Sottsass. L’exposition présente les productions réelles et imaginaires de deux laboratoires de recherche créés par un artiste humaniste. Produzione Privata est un atelier de design, fondé en 1990 par Michel De Lucchi et Sibylle Kicherer, qui cultive l’expérimentation et promeut l’artisanat. AMDL CIRCLE est un studio multidisciplinaire constitué de trente personnes qui se consacre à l’architecture, au design d’intérieur et de produit, au graphisme et aux installations. CIRCLE imagine des projets d’architecture utopique pour un avenir plus responsable et une meilleure cohésion sociale. L’approche est humaniste. Elle prend en compte les besoins de l’être humain au contact avec le monde naturel.