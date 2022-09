Michel Verschueren, l’as de la punchline : "J’ai fait signer Lozano sur un sous-verre de bière"

Les anecdotes concernant le transfert de Juan Lozano sont savoureuses : "Tout le monde parle de Rensenbrink, mais ce que Robby avait dans son pied gauche, Juan l’avait… dans les deux. "On me téléphone un soir de Washington, le club était en liquidation et on me propose Lozano pour renflouer les caisses. Nous n’avions pas beaucoup de temps, le mercato allait se refermer. La première offre était de 24 millions de FB. Je vais chez Mr Constant : ‘Non, Verschueren, ce n’est pas budgetisé.’ Le prix baisse à 18 millions, même réponse de mon Président : ‘Rentre chez toi, Verschueren.’ J’ai désobéi, je ne suis pas rentré chez moi, j’ai bossé tout le week-end pour faire baisser le prix… à 12 millions. ‘Encore toi, Verschueren !’, me dit Mr Constant. Et quand je lui dis 12 millions, il fait ses grands yeux : ‘Prends, tout de suite !’ J’ai vite décollé pour Washington, on a signé le contrat dans l’aéroport sur un carton de bière ! Un carton Belle-Vue ? Je ne sais plus (rires). "