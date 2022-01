Michel Vanden Eeckhoudt, rétrospective, au Musée de la Photo à Charleroi.

Cofondateur de l'agence VU avec Christian Caujolle, Michel Vanden Eeckhoudt était un photographe en prise avec le réel. Ardent défenseur du noir et blanc, il était connu entre autres pour ses clichés d'animaux : un chien errant, hurlant seul face à l’océan ou un caniche bondissant, comme un chien savant fou. Des clichés de Zoologies en 1982 aux photos d’enfants prématurés à l’hôpital Erasme en 2006, les portraits d’animaux et les reportages sur des questions sociales parlent de la condition humaine et jettent un éclairage à la fois grave et léger sur un monde lourd de sens.