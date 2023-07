Michel van den Heuvel : " Cette sélection des Red Lions fut très compliquée "

Cela faisait un petit temps que le monde du hockey belge se demandait comment et, surtout, quand entamer la difficile transition de la génération dorée des Red Lions vers la nouvelle génération. La fédération belge annonçait y travailler depuis longtemps mais, dans les faits, les groupes retenus pour les grandes compétitions variaient très peu.

Cet Euro 2023 en Allemagne marque donc assurément un tournant. Et la non-sélection la plus marquante est évidemment celle de Tom Boon. Le Bruxellois, 33 ans, reste sur 2 saisons assez exceptionnelles en championnat de Belgique (dont une dernière à 53 réalisations, un record), auréolée de deux Stick d’Or consécutifs.

Certes, une légère blessure en juin dernier ne l’a pas aidé mais le choix reste une véritable surprise.

" Tom est un joueur spécial quand il est en forme physiquement, ce qui n’est pas peut-être pas tout à fait le cas pour le moment ", reconnait le sélectionneur Michel van den Heuvel. " Il a eu un niveau incroyable dans notre compétition avec de nombreux buts. Mais nous devons aussi penser à l’avenir avec les JO de Paris et la Coupe du monde, à domicile, en 2026. Cela a été un choix très difficile. Je dois dire aussi que les jeunes ont prouvé des choses durant les derniers mois et matches de Pro-League. Ils ont le droit aussi à recevoir leur chance. Mais la porte n’est évidemment fermée pour personne. C’est le choix du moment. Pour cet Euro, il y a un groupe de 18 joueurs. Mais rien ne dit que les 16 sélectionnés pour les JO, dans un an, seront issus de ce groupe. Il y a de la concurrence dans toutes les lignes ".

Reste à voir évidemment quelle sera la réaction de Tom Boon à la suite de cette décision. Il se murmure que les tentions ont été grandes entre le joueur et le technicien néerlandais lors de l’annonce de la sélection au groupe. " Les sélections sont de plus en plus compliquées, surtout en attaquant où neuf joueurs pouvaient postuler pour cinq places ", reconnait l’attaquant Cédric Charlier qui disputera lui son huitième Euro. " Les jeunes poussent. Le staff pense déjà à l’avenir avec Paris 2024. Je connais Tom depuis des années. Cela me fait bizarre de ne pas l’avoir avec nous. Je lui ai envoyé un petit message d’encouragement mais ce sont des moments difficiles dans une carrière. Il va rebondir. Ce coup dur va peut-être lui permettre de revenir encore plus fort. C’est un joueur exceptionnel. On compte sur lui pour l’avenir ".

En plus de Tom Boon, cet Euro se fera sans les trentenaires Tanguy Cosyns et Sebastien Dockier. Tout profit pour les jeunes attaquants William Ghislain (24 ans) et Nelson Onana (23 ans) qui ont prouvé, lors des dernières rencontres de Pro-League, leurs qualités et leur énorme enthousiasme à l’idée de rejoindre l’éqiupe nationale. On notera aussi la première, plus attendue encore, d’Arno Van Dessel. Le médian anversois de 20 ans a démontré, ces derniers mois, qu’il avait atteint le niveau international, en profitant pleinement d’une place laissée vacante par Simon Gougnard (pause internationale).

Et enfin, cette sélection comporte également un grand revenant : Emmanuel Stockbroekx. Le défenseur peinait à retrouver le chemin des Red Lions depuis sa commotion en 2021. Un retour mais pas une surprise tant l’Anversois avait crevé l’écran lors des dernières rencontres internationales.