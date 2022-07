Michel Vaillant : la BD qui vous fait vivre la course automobile comme si vous y étiez

La fascination pour la course automobile nait en 1937 chez le jeune Graton quand son père, Commissaire au Club motocycliste nantais l'emmène assister aux 24 Heures du Mans. Cette première course remportée par une Bugatti émerveille l'adolescent de quatorze ans !

Associez y une passion pour le dessin et vous assisterez quelques années plus tard à la naissance Michel Vaillant, un surdoué des circuits grâce auquel on a pu découvrir le coté spectaculaire et les coulisses de la course automobile. En 70 albums, le succès ne s'est jamais démenti car Jean Graton a très vite compris que pour raconter, il fallait s'inspirer du réel. Alors, il a assisté à des courses un peu partout dans le monde, a sympathisé avec des pilotes, de chefs d'écurie, des organisateurs de course avec la volonté de décrire cet univers de la manière la plus exacte possible. Tout ça à une époque où les courses automobiles n'étaient pas retransmises à la télévision.