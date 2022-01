Michel Serrault, du rire aux larmes, des larmes au rire

Michel Serrault est né le 24 janvier 1928 à Brunoy, dans l’Essonne. Aussi curieux que cela puisse paraître, adolescent, Michel pensait avoir trouvé sa vocation dans la religion. Le prêtre de sa paroisse, le père Van Hamme l’en dissuade, ayant constaté que le jeune homme était plus doué pour jouer la comédie que pour réciter des paters. Michel suit donc la voix du seigneur, enfin de la sagesse de l'abbé et s’inscrit au conservatoire où il est refusé au bout de deux années d’études. Qu’à cela ne tienne, il tente sa chance et joue au théâtre des pièces de Molière, notamment dès 1946. Au début des années 50, il rencontre Jean Poiret avec qui il preste en duo dans les cabarets parisiens. Ils interprètent un sketch de Jerry Scott, auteur américain de bande dessinée, spécialisé dans le comic strip. Michel Serrault se fait remarquer et obtient un rôle en 1954 dans " Ah ! Les belles bacchantes " de Jean Loubignac et dans " Les diaboliques " d’Henri-Georges Clouzot un an plus tard. Michel Serrault n’en oublie pas ses premières amours qui le mènent régulièrement sur les planches avec son ami Jean Poiret. Au cinéma, il enchaîne aussi les rôles dans des comédies potaches. Mais en 1972, Pierre Tchernia lui offre un premier grand rôle dans " Le Viager ". Cette même année, Etienne Périe le sollicite et le dirige dans le film " Un meurtre est un meurtre ". Michel Serrault y incarne un commissaire de police peu scrupuleux, prêt à tout pour trouver l’assassin. Enfin ! Serrault n’est plus cantonné à des rôles dans des comédies de série B. Il a prouvé qu’il pouvait passer du rire aux larmes, de la tendresse à la cruauté.