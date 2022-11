Michel Sardou critique sévèrement les cyclistes

Michel Sardou a fait réagir les internautes suite à une intervention dans l'émission "20h30 le dimanche" sur France 2 avec Laurent Delahousse.

Alors que le chanteur va faire son grand retour sur scène pour une nouvelle tournée d'adieu en 2023, il a profité de cette émission pour critiquer les cyclistes.

Michel Sardou n'a pas été tendre avec les trottinettes et les vélos : "On n’était pas emmerdés sur les autoroutes ça je dois dire qu’on pouvait rouler à la vitesse qu’on voulait. Y’avait pas les trottinettes qui vraiment nous les cassent, et il n’y avait pas les vélos que je ne supporte pas. Voilà, ils grillent tous les feux rouges, le prochain je me le fais."

Le chanteur n'a pas sa langue dans sa poche et il le montre une nouvelle fois. Les internautes ont réagi à cette déclaration en critiquant le fait que Laurent Delahousse ne soit pas intervenu : "Tranquille l'appel à la violence (meurtre), sans aucune réaction de ce cher Laurent Delahousse" ou encore "Dites France 2 et Laurent Delahousse, entendre à 20h50 Michel Sardou dire 'le prochain j'me'l'fais' en parlant des cyclistes qu'il ne supporte plus en voiture. Appel à la violence = des excuses de suite ! Je rêve …"

Michel Sardou a aussi évoqué le passé : "Moi j’ai de bons souvenirs, c’était aussi mal avant qu’aujourd’hui. Il y avait des grèves, il y avait la guerre, il y avait des problèmes de fric, il y avait tout".

Michel Sardou chantera ses titres d'hier et d'aujourd'hui dans sa tournée d'adieu à partir d'octobre 2023.