Michel Sardou annonce son retour sur scène pour une nouvelle tournée d’adieu en 2023

Dans cette tournée intitulée "Je me souviens d’un adieu", Michel Sardou reprendra des succès incontournables et des chansons oubliées. Trente dates ont déjà été annoncées, dont Lille les 17 et 18 octobre 2023, Strasbourg le 22 novembre, et une apothéose le samedi 16 mars 2024 à Paris La Défense Arena, plus grande salle d’Europe avec ses 20.000 places à peine.

Pour la suite, Michel Sardou a encore deux projets de théâtre et un film avec Olivier Marchal et Gérard Depardieu, dévoile-t-il au Parisien. En revanche, si un live de la tournée devrait être créé, il ne prévoit pas de sortir un jour de nouvel album.

Pour ceux qui voudront dire "Salut" à Michel Sardou, une billetterie ouvrira lundi 14 novembre à 10 heures.