Michel Sardou à Forest National, adieu jusqu’à la prochaine fois

On peut ne pas aimer le personnage mais qui d’autre de sa génération peut aujourd’hui enchaîner 20 chansons connues en 1h45 de spectacle, remplir plusieurs Forest National et encore bien passer la rampe ? Dutronc et Mitchell n’ont à leur répertoire qu’une dizaine de tubes et ne chantent plus. Fugain, Lavilliers et Julien Clerc se sont repliés sur des salles aux capacités plus réduites.

Sardou est le dernier Mohican d’une catégorie disparue. Ses successeurs populaires – Pagny, Bruel, Obispo… – seront-ils encore là à 76 ans devant des salles pleines ?

Sardou a retrouvé l’envie qu’il avait parfois perdue. Hier, il s’amusait en scène, heureux d’être là et de nous faire plaisir. La démarche est certes hésitante, le poids des années s’accumule mais on a passé un très bon moment. Alors, salut et adieu jusqu’à la prochaine fois. Rendez-vous les 2 et 3 février 2024. On arrivera alors au 90e Forest !