Michel Polnareff passera par la Belgique en 2023 lors d'une nouvelle tournée

C'est une nouvelle qui va ravir les fans de Michel Polnareff. L'Amiral est de retour sur scène.

En 2016, le chanteur avait mis fin de manière prématurée à sa tournée à cause d'un problème de santé. L'interprète de "Lettre à France" avait eu une embolie pulmonaire, il avait été contraint d'annuler une partie de sa tournée.

Si certains pensaient que Michel Polnareff n'allait jamais remonter sur scène, l'Amiral surprend encore une fois. La tournée débutera dans le sud de la France en mai 2023.

Il a prévu une mise en scène grandiose avec au centre un plateau central qui tournera en fonction des chansons.

Dans le journal Le Parisien, Michel Polnareff a même tenu à rassurer ses fans concernant sa voix : "Je trouve ma voix meilleure qu'avant".

Le chanteur n'en reste pas là, il va proposer un nouvel album avec pour titre : "Polnareff chante Polnareff".

Dans cet opus, on y retrouvera les plus grands titres de l'artiste dans une version piano-voix, une façon d'avoir un objet plus intime entre les fans et le chanteur.

Ce nouvel album sortira le vendredi 18 novembre prochain. Concernant la nouvelle tournée de Michel Polnareff, il sera de passage à Bruxelles le 30 juin 2023. Les billets seront disponibles à la vente à partir du mercredi 16 novembre à 10h.