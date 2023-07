Michel Polnareff, être et avoir été à Forest National…

Vendredi 30 juin. Forest National accueille Michel Polnareff, salle mythique pour l’artiste qui, dans les années 70, a dû y donner un concert sans sono. Son matériel était bloqué à la frontière. Un épisode qui fait partie de sa légende.

J’espérais beaucoup de ce énième retour. Tous les fans attendent depuis des années des concerts en piano voix, accompagné de cordes. C’est plus ou moins ce qui était annoncé lors du lancement. Ce ne fut pas le cas.

Polnareff est un génie de la chanson française. Ses premières années sont riches de bijoux de compositions, portés par les très bons textes de ses auteurs, comme Pierre Delanoë et Franck Gérald. Après l’exil fiscal, il y eut seulement deux standards "Lettre à France" et "Goodbye Marilou". Même si on l’entend encore en radio avec "Tam Tam" ou "Coucou me revoiloù", il prend lui-même en charge ses textes et la qualité s’en ressent. Ces succès-là ont moins traversé le temps. Chantés hier à Forest, on sent bien que les titres "Je t’aime" ou "Dans ma rue" ne disent plus grand-chose au public.

Je n’ai jamais compris comment un tel prodige avait pu s’assécher au fil des années. On connaît tous l’histoire de l’attente vertigineuse d’un nouvel album qui a fini par accoucher d’une souris.